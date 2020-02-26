Sait Karafırtınalar: “Maçı kazandığımız için mutluyuz”

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-0 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Ümraniyespor, ligin 24. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktörü Karafırtınalar, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır üst üste kazanıyoruz, bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Oyuncularımdan hem oyun hem skor anlamında memnunum. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Sezon sonunda ilk 6'da olmak istiyoruz, bu tür maçlardan puan almalıyız. Önümüzde Bursaspor maçı var, bu maçı unutup ona hazırlanacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA