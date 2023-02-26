Sajjad Aghaei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sajjad Aghaei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sajjad Aghaei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sajjad Aghaei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sajjad Aghaei 19 Mart 1999 tarihinde Arak, Markazi şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیدسجاد آقایی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sajjad Aghaei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arvand Sport yapmaktadır. Sajjad Aghaei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aluminium Arak FC futbol takımında oynamaktadır. Aluminium Arak FC takımına 10 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Sajjad Aghaei'nin Aluminium Arak FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sajjad Aghaei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sajjad Aghaei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sajjad Aghaei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sajjad Aghaei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Persepolis U19

3 Temmuz 2017 yılında Esteghlal FC

22 Ağustos 2017 yılında Aluminium Arak

30 Haziran 2018 yılında Esteghlal FC

13 Ocak 2020 yılında Zob Ahan

30 Ağustos 2020 yılında Esteghlal FC

25 Şubat 2021 yılında FC Nassaji M.

10 Ekim 2021 yılında Aluminium Arak

Sajjad Aghaei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sajjad Aghaei şuan Aluminium Arak FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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