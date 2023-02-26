Sajjad Ashouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sajjad Ashouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sajjad Ashouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sajjad Ashouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sajjad Ashouri 16 Temmuz 1992 tarihinde Qaemshahr, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سجاد آشوری ميدانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sajjad Ashouri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Sajjad Ashouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sajjad Ashouri'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sajjad Ashouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sajjad Ashouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sajjad Ashouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sajjad Ashouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2014 yılında Parseh Tehran

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC

5 Eylül 2017 yılında Khooneh

1 Temmuz 2018 yılında FC Nassaji M.

27 Temmuz 2019 yılında Gol Gohar

15 Eylül 2020 yılında Mes Rafsanjan

26 Eylül 2021 yılında Naft M.I.S F.C.

5 Şubat 2022 yılında Zob Ahan

Sajjad Ashouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sajjad Ashouri şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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