Sajjad Bazgir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sajjad Bazgir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sajjad Bazgir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sajjad Bazgir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sajjad Bazgir 28 Şubat 1994 tarihinde Lorestan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سجاد بازگیر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sajjad Bazgir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStellar yapmaktadır. Sajjad Bazgir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malavan of Bandar Anzali futbol takımında oynamaktadır. Malavan of Bandar Anzali takımına 3 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Sajjad Bazgir'nin Malavan of Bandar Anzali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sajjad Bazgir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sajjad Bazgir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sajjad Bazgir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sajjad Bazgir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Pardis

1 Ağustos 2018 yılında Zolfaghar

28 Aralık 2018 yılında Kheybar FC

9 Ekim 2020 yılında Est. Mollasani

3 Nisan 2021 yılında Malavan

Sajjad Bazgir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sajjad Bazgir şuan Malavan of Bandar Anzali takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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