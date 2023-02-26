Sajjad Danaei Baghaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sajjad Danaei Baghaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sajjad Danaei Baghaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sajjad Danaei Baghaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sajjad Danaei Baghaki 3 Ekim 1996 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سجاد دانایی باغکی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sajjad Danaei Baghaki Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hooman Samimi yapmaktadır. Sajjad Danaei Baghaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sajjad Danaei Baghaki'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sajjad Danaei Baghaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sajjad Danaei Baghaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sajjad Danaei Baghaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sajjad Danaei Baghaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Payam Toos

1 Temmuz 2016 yılında FC Aboomoslem

1 Temmuz 2017 yılında Siah Jamegan FC

31 Aralık 2018 yılında Fajr Sepasi

20 Temmuz 2019 yılında Sorkhpooshan

21 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

5 Temmuz 2022 yılında Tractor

Sajjad Danaei Baghaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sajjad Danaei Baghaki şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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