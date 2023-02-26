Sajjad Jafari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sajjad Jafari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sajjad Jafari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sajjad Jafari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sajjad Jafari 16 Ocak 1997 tarihinde Moghan şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سجاد جعفری şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sajjad Jafari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sajjad Jafari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zob Ahan Esfahan futbol takımında oynamaktadır. Zob Ahan Esfahan takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sajjad Jafari'nin Zob Ahan Esfahan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sajjad Jafari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sajjad Jafari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sajjad Jafari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sajjad Jafari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Khooneh

9 Temmuz 2019 yılında Naft M.I.S F.C.

21 Ağustos 2021 yılında Zob Ahan

Sajjad Jafari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sajjad Jafari şuan Zob Ahan Esfahan takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.