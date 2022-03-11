Madik ne demek, TDK'ya göre Madik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 23.bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeArazöz Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıATV Bir Zamanlar Çukurova 127. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeKanal D Camdaki Kız 34. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle YoutubeFOX TV Mahkum 13. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm izle YoutubeEKPSS baraj puanı kaç? EKPSS ile atanmak için kaç puan gerekli? EKPSS memurluk puanları nasıl?Atasay Kamer kimdir? Nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Hande Erçel ile sevgili mi? İşte, Atasay Kamer'in biyografisi...Hande Erçel ile Atasay'ın müdürü Atasay Kamer aşkı magazini salladı! Bircan Bali "Öpüşüyorlar" dedi, yer yerinden oynadı!Liseye sınavsız geçiş nasıl olacak 2022? LGS sınavsız yerleştirme nasıl yapılacak?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

Ekrem İmamoğlu'nun, toplu taşıma seferlerinin iptal durumunu iş saatleri içerisinde bildirmesi, vatandaşı çileden çıkardı.

Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, İBB'nin ihmaliyle yeniden çileye dönüştü. Günler öncesinden vatandaşı toplu taşıma kullanmaları konusunda uyaran Vali Yerlikaya'yı dinleyen vatandaşlar, İmamoğlu'nun seferleri iptal ettiğini görünce şaşkına döndü. Bir çok İstanbullu yolda mahsur kalarak, işlerine gidemeyince, sosyal medyada yeniden "İmamoğlu istifa" etiketleri gündem oldu.

Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

İŞE GİDERKEN, DUYURU İLE KARŞILAŞTILAR

Yoğun kar yağışıyla birlikte işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, ya yolda kaldı ya da metro ve İETT'leri saatlerce bekledi. Twitter'da "İmamoğlu" başlığı altında yüzlerce vatandaş metro ve İETT'lerin saatinde gelmediğini ve yaklaşık 40 dakika beklediklerini iddia etti. 

Hiç gelmeyen toplu taşıma araçları da vardı, bekleyen vatandaşa "Seferler iptal edildi" duyurusu geldi. Yüzlerce çalışan saatlerce beklemeleri sonucu evlerine geri döndü.

Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

VALİ YERLİKAYA UYARDI, İMAMOĞLU MAĞDUR ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşı özel araçları değil toplu taşıma kullanmaları hususunda uyarmıştı. Vali'nin sözünü dinleyerek toplu taşıma kullanmak isteyen İstanbullular yolda mahsur kalınca, "Siz toplu taşıma kullanın dediniz, İmamoğlu bizi yine mağdur etti" yorumları da beraberinde geldi.

Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT