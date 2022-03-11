Şaka gibi ama gerçek! Vali Yerlikaya toplu taşıma kullanın dedi, İmamoğlu seferleri iptal etti! Vatandaş işe gidemeyince, kar çilesi tekerrür etti!

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışları, İBB'nin ihmaliyle yeniden çileye dönüştü. Günler öncesinden vatandaşı toplu taşıma kullanmaları konusunda uyaran Vali Yerlikaya'yı dinleyen vatandaşlar, İmamoğlu'nun seferleri iptal ettiğini görünce şaşkına döndü. Bir çok İstanbullu yolda mahsur kalarak, işlerine gidemeyince, sosyal medyada yeniden "İmamoğlu istifa" etiketleri gündem oldu.

İŞE GİDERKEN, DUYURU İLE KARŞILAŞTILAR

Yoğun kar yağışıyla birlikte işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, ya yolda kaldı ya da metro ve İETT'leri saatlerce bekledi. Twitter'da "İmamoğlu" başlığı altında yüzlerce vatandaş metro ve İETT'lerin saatinde gelmediğini ve yaklaşık 40 dakika beklediklerini iddia etti.

Hiç gelmeyen toplu taşıma araçları da vardı, bekleyen vatandaşa "Seferler iptal edildi" duyurusu geldi. Yüzlerce çalışan saatlerce beklemeleri sonucu evlerine geri döndü.

VALİ YERLİKAYA UYARDI, İMAMOĞLU MAĞDUR ETTİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, vatandaşı özel araçları değil toplu taşıma kullanmaları hususunda uyarmıştı. Vali'nin sözünü dinleyerek toplu taşıma kullanmak isteyen İstanbullular yolda mahsur kalınca, "Siz toplu taşıma kullanın dediniz, İmamoğlu bizi yine mağdur etti" yorumları da beraberinde geldi.