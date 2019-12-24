Sakarya 2071 Kentsel Gelişim Planı Uluslararası Fikir Yarışması yapılacak

SAKARYA (AA) - 2021 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olan Sakarya'nın kalkınma, gelişme politikalarının belirlenmesine ve fiziksel planlara yön verilmesine ışık tutması, önümüzdeki yarım asırda kente rehberlik etmesinin beklendiği Sakarya 2071 Kentsel Gelişim Planı Uluslararası Fikir Yarışması'nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bir otelde yapılan toplantıda, Sakarya'nın tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde Marmara bölgesindeki yeri hakkında geniş kapsamlı sunum yapıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Sakarya'nın geleceğine ışık tutacak, alınacak kararlarda yol gösterecek 2071 yılı vizyonuyla ilgili, kentsel gelişimle ilgili bir yarışmanın tanıtımında olmanın mutluluğunu, huzurunu yaşadığını söyledi.

Ortak fikir üretmeye yönelik olan bu çalışmada istişare prensibinin de uygulandığı için büyük kıymet ifade ettiğini vurgulayan Nayir, "İnşallah bu ve benzeri çalışmalarla geleceğe ait hizmetler sektörünü, tarım sektörünü, sanayi sektörünü, turizm sektörünü en uygun yatırımlarını bularak burada gerçekleştirmiş olacağız. Bizler iş birliği kültürüne önem vermemiz lazım. Bu çalışma aynı zamanda merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, basın, medya ayağıyla da önemli bir çalışmaya yön verecek, ışık tutacak bir çalışma olacak. Bu çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise kenti geleceğe taşıyacak, daha yaşanılabilir ve daha refah bir Sakarya için çalışmalara hızla devam ettiklerini belirtti'

Sakarya'nın 72 farklı kültürün birbiri ile güzel ilişkiler içerisinde, bir arada olabildiği ve yaşayabildiği bir şehir olduğunu anlatan Yüce, "Biz buraya 'şehirlerin şehri' diyoruz. 72 farklı kültürün birbirini tamamladığı imparatorluk kültürünü, Osmanlı’nın kültürünü yaşıyor ve yaşatıyoruz. Şehrimizin 2071 vizyonuna giderken bu kültürel zenginliğini de sonuna kadar kullanmayı düşünüyoruz." dedi.

Kültür Vadisi projesini hayata geçirerek Sakarya'yı kültür turizminin önde gelen şehri yapmak istediklerini dile getiren Yüce, kent için yapılan her çalışmayı çok önemsediklerinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yüce, şöyle devam etti:

"Sakarya'mız turizm, tarım, sanayi ve ticarette Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Teknoloji öncelikli yeni organize sanayi bölgeleri bölgemizde yer seçmektedir. Gıda sanayi ile ilgili yatırımlar devam etmektedir. Tank palet fabrikası, tank üretimine başlıyor. Onun yanında motorlu sistemler fabrikamızın yeni nesil üretim çalışmaları devam ediyor. Sakaryamız 'yerli ve milli savunma sanayisinin başkenti olacak inşallah. Dünya değişiyor. Teknoloji hız kesmeden ilerliyor. Geleceğin dünyası, yarınların şehirleri bambaşka olacak."

Yapılan yarışma sonucunda ortaya çıkacak fikirler ve kente yakışacak diğer projeler ile Sakarya'nın 2071 vizyonunun ortaya koyulacağını söyleyen Yüce, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere 2019 yılı Türk Dünyası Diriliş Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda bir dizi etkinlik düzenleniyor. Biz bu etkinliklerin merkezinde Sakarya’mızın olmasını sağlayacağız. Sakarya, Türk dünyası tarih ve diriliş şehri olacak. Türk dünyasında şehircilik politikalarının geliştirilmesi, müşterek şehirciliğin tesis edilmesi noktalarında kentimiz önemli bir rol alacaktır. Gelişme Planı Fikir Yarışması projesi de Türk Dünyası Diriliş Yılı Etkinlikleri ve Dokuzuncu Uluslararası Proje Festivalleri organizasyonları ile bütünleştirilerek yapılacak. Hedeflediğimiz vizyona ulaşma tarihinin, şehrimiz ve ülkemiz için unutulmaz bir yıl olmasını istiyoruz. Bu amaçla Türklerin Anadolu’ya girişinin bininci yıl dönümü olan 2071 yılını seçtik. Bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferimizin 150. yılı olacak. Bu yarışmadan alacağımız serbest fikirler ve öneriler Sakarya 2071 vizyonunu ortaya koymamıza, 2021 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı olan şehrimizin kalkınma ve gelişme politikalarını belirlememize ve fiziksel planlarımıza yön vermemize ışık tutacak. Aynı zamanda da uygulamaya geçeceğimiz önümüzdeki yarım asırlık süreçte bize rehberlik edecektir. Tüm bu çalışmaları sadece belediye olarak değil, kentimizin tamamındaki paydaşlarımızla gerçekleştirmek arzusundayız.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin katkılarıyla "Sakarya Geleceğini Planlıyor" sloganıyla düzenlenecek Sakarya 2071 Kentsel Gelişim Planı Uluslararası Fikir Yarışması'na alanında en az 5 uzmanın bulunduğu ekip halinde katılım sağlanabilecek. Yarışmada birinciye 60 bin dolar, ikinciye 30 bin dolar, üçüncüye 15 bin dolar ve 10 biner dolardan oluşan 3 mansiyon ödülü verilecek. Projenin son teslim tarihi ise 1 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Kaynak: AA