Sakarya Barosundan kök hücre bağışı kampanyası

SAKARYA (AA) - Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Kan ve Kök Hücre bağışının önemine dikkat çekmek için Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa, ‘Kan ve Kök Hücre Bağışı’ kampanyası düzenledi.



Sakarya Barosundan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Adliye Binasında gerçekleştirilen ‘Kan ve Kök Hücre Bağışı’ kampanyasına avukatlar katıldı.

Amaçlarının insanların hayata tutunmasına katkı yapmak olduğunu belirten, Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, “Bu tür kampanyalara destek vermek her bireyin görevidir. Bir insanın hayata tutunmasına katkı sağlamak gerçekten tarif edilemeyen bir duygu ve bunu kendi vücudunuzdan bir şey eksilmeden başka bir insana katkıda bulunarak sağlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



- "Amaç farkındalık yaratmak"



Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Elif Erdem Düzgün ise, "Türk Kızılay’ı ile ortaklaşa düzenlediğimiz kampanya farkındalık yaratmak amacıyla çok önemli bir kampanya oldu. Toplumsal olarak bu tür kampanyalara duyarlılık göstermeliyiz. Çünkü her yaptığımız Kan veya Kök Hücre bağışında hayat kurtarma şansı doğuyor. İhtiyacı olan birine yardım eli uzanıyor. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir dünyaya umutla bakmamızı sağlıyor." dediği belirtildi.





Kaynak: AA