Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplanıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi 11 Şubat Pazartesi günü toplanıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 11 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda ilave 4 madde ile toplam 72 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00'da başlayacak.
Kaynak: İHA
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