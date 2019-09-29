Sakarya Büyükşehir’li sporcu Milli Takım Kadrosu’na katıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcularından Yusuf Efe Şen, 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası için Milli Takım kadrosuna katıldı.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından İspanya'nın Marine D'Or kentinde düzenlenecek şampiyonada Yusuf Efe Şen, Milli Takım için altın madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Marine D'Or kentinde 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Taekwon-do Şampiyonasında Milli Takım adına mücadele edecek olan sporcumuz Yusuf Efe Şen'e başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA