Sakarya Caddesi’nin çöp konteynırları yenilendi

Çankaya Belediyesi, Kızılay bölgesinde başlattığı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye, Sakarya Caddesi'nde yer alan yer altı çöp konteynırlarını da yeniledi.

Çankaya Belediyesi, Kızılay bölgesinde esnafın yoğunlukla kullandığı Sakarya Caddesi'nde yer alan yer altı çöp konteynırlarını yeniledi. Çankaya'nın merkezi Kızılay'da gıda sektörüyle uğraşan esnafın evsel atıklarını atmaları için konulan ve zamanla eskiyen yer altı çöp konteynırları yenilendi. Her biri 5 metreküp hacme sahip 5 yeni yer altı çöp konteynırı su sızdırmayan özelliği ile de dikkat çekiyor. Konteynırlarda biriken çöpler, çöp aracı ile otomatik vinçler sayesinde toplanıyor. El değmeden ayakla açılan kapakları da vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.

Kızılay bölgesinde başlatılan yenileme çalışmalarının bölgeye farklı bir hava katacağını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kızılay'ı yeniden canlandırmak için Büyükşehir Belediyemizle el ele verdik. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın konforu için detaylı bir çalışma yürütüyoruz. İşletmelerin yoğun olduğu Sakarya Caddesi'nde yer altı konteynırlarımızı da yeniledik, esnafımızın hizmetine sunduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA