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  3. Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu. Kaldırımlara işlenen uyarı...

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu.

Kaldırımlara işlenen uyarı levhalarını da inceleyen Kaya, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadeleyi vatandaşlarla birlikte kazanacaklarını belirterek, "Tedbirlere uyan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan Sakaryalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA




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