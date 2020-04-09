Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi
SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu. Kaldırımlara işlenen uyarı...
SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu.
Kaldırımlara işlenen uyarı levhalarını da inceleyen Kaya, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadeleyi vatandaşlarla birlikte kazanacaklarını belirterek, "Tedbirlere uyan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan Sakaryalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
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