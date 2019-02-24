Sakarya İHH'dan acil battaniye çağrısı

SAKARYA (AA) - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği kışın soğuk günlerinde çadırlarda yaşayan Suriyeli mazlumlar için acil battaniye yardım çağrısı yaptı.

Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki olayların başlamasından bu yana mağdur ve mazlum Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için gıda, barınma, giyim ve eğitim dahil olmak üzere pek çok alanda yardımlar ulaştırma gayretinde olduklarını belirtti.

Çalışmaların sürekli değişen ihtiyaç durumlarına göre şekil aldığını ifade eden Sezer, "Soğuk kış günlerinde birçok çadır kentimizi su bastı. Çadırların içindeki birkaç parça da olsa yatak halı battaniye de kullanılamaz hale geldi. Suriye'de şu an acil olarak gıda ve battaniye ihtiyacı en üst seviyeye ulaşmış durumda. Biz de Sakarya İHH olarak en kısa sürede bir tır battaniye ile destek vermek istiyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımız devam ediyor. Hayırseverlerimiz kampanyamıza destek vermek isterlerse diledikleri miktarda bağış yapabilir. İsteyenler bir battaniye bedeli ödeyebilir ya da kendileri satın alarak getirebilir. Evlerinde ihtiyaç fazlası kullanılabilir ikinci el battaniye de getirebilirler." açıklamasında bulundu.

Suriye savaşı ve Suriyeliler konusunda siyasi, sosyolojik, ideolojik tüm tartışmaların bir kenara bırakılarak inanç ve insanlık gereği bu zulmün varlığının kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Sezer, bu zulme seyirci kalınmayarak kamuoyundan hiç düşürülmemesi dünya kamuoyunun da sürekli gündeminde tutarak çözüm yollarının zorlanması gerektiğini aktardı.

Sezer, "Bir taraftan da mazlumun yanında yer almak, yetimin elinden tutmak gibi bir yükümlülüğümüz var onu da unutmamalıyız. Bu soğuk kış günlerinde çadırlarda hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan kadın, çocuk, yaşlı, engelli tüm kardeşlerimiz için seferber olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA