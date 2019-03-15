Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Microsoft arasında iş birliği

SAKARYA (AA) - Microsoft ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, kentteki okullarda kullanılmak üzere ekipman ve yazılım desteği sağlandı.

Serdivan ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, teknolojide yaşanan ilerlemenin eğitimin geleceğini de etkilediğini ifade ederek, bu kapsamda Microsoft ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Gençleri geleceğe hazırladıklarını belirten Durmuş, dünün öğretileri ile bugünün çocuklarını yarına hazırlayabilmenin mümkün olmadığını ifade ederek, bu kapsamda Şehit Prof. Dr. İlhan Varank, "Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Sertifikasyonları Dijital Dönüşüme Liderlik Projesi"ni hazırladıklarını aktardı.

Öğretmenlerin mesleğinin gerektirdiği donanımlara sahip olduğunu vurgulayan Durmuş, "Dijital dünyanın bu kadar hızlı geliştiği bir noktada öğretmenin öğrenme yolculuğunun da beklemesi ve yerinde sayması beklenemez. İşte bu yolculuğun sürekliliğini ve gelişimini hızlandırabilmek, öğrencilerimizin bir adım daha önde olması için başlattığımız bir projedir" ifadelerini kullandı.

Microsoft eğitim teknolojilerinin sınıfa uyarlanması, öğretmenin teknolojiyi sınıfta etkin biçimde kullanabilmesini sağlayacak tüm teknolojileri en uygun ve en kullanışlı şekilde sunabilen bir platform oluşturduklarını belirten Durmuş, daha sonra 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Microsoft'un iş ortağı olan bir danışmanlık firmasının genel müdürü İsmet Benli de proje bazında ilk pilot uygulamanın Sakarya'da başlayacağını ifade ederek, "Böylece dünya bazında sertifikasyon kazanacak olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz olacak. 21. yüzyılın en önemli becerilerinden bir tanesi kendi kendine öğrenme becerisidir. Teknolojinin gelişmesi ile meslekler bile değişiyor. Microsoft bu çerçevede çok ciddi destek veriyor. Tüm öğretmenlerimize bu proje kapsamında milyonlarca dolar değerindeki yazılımlar verilecek ve okullarda kullanılacak. Dört okulumuzda 'Hayal Akademisi' dediğimiz öğrencilerimizi, gençlerimizi geleceğe hazırlayan üst düzey teknolojilerin öğretilebildiği içerikler, müfredatlar ve kaynaklar sağlanmış olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş ve Benli arasında protokol imzalandı.

Kaynak: AA