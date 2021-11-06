Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın biyografisi 2018 yılından bugüne kadar Sivas İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı. Birçok kişi Ebubekir Sıddık Savaşçı hakkında bilgi almak istiyorlar. Bu bağlamda, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? sorularını yanıtlıyoruz. İşte Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın biyografisi...

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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile görüşme yaparak atamayı gerçekleştirdi. Ebubekir Sıddık Savaşçı Sakarya'nın yeni İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Peki, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın biyografisi ve detayları haberimizde... SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ EBUBEKİR SIDDIK SAVAŞÇI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? Ebubekir Sıddık Savaşçı, 1979 yılında Bayburt’ta doğdu. Savaşçı Babasının memuriyet görevi dolayısı ile ilkokul ve ortaokulu farklı illerde okudu. Lise öğrenimini Bayburt Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Bayburt Hayırseverler İlkokulunda öğretmenlik görevine başladı. Kütahya ve İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürlüğü görevlerinde yer aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Savaşçı 2018 yılında Sivas İl Milli Müdürlüğü görevine atandı. Ebubekir Sıddık Savaşçı kimdirSakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğübiyografisakaryamüdür