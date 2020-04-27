Sakarya İl Müftüsü Başiş'ten Vali Nayir'e ziyaret

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Müftülüğü görevine atanan Hasan Başiş, Vali Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İl Müftüleri Kararnamesiyle İl Müftülüğü görevine atanan Başiş, Vali Nayir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve İl Müftü Vekili Paşa Bektaş'ın da bulunduğu ziyarette, kabullerinden dolayı Vali Nayir'e teşekkür eden Başiş, aslen Sakaryalı olduğunu, en son Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri olarak görev yaparken İl Müftülüğüne atandığını belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Nayir de İl Müftüsü Başiş'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA