Sakarya millet bahçesine kavuşuyor

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yıkılan eski Atatürk Stadı'nın yerine yapılacak, içerisinde yürüyüş, spor ve oturma alanları, millet kıraathanesi, sahne ve su kaynakları gibi birçok donatının yer alacağı millet bahçesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Kentte eski Atatürk Stadı'nın yıkılmasıyla 62 bin metrekare alana inşa edilecek millet bahçesi projesiyle vatandaşlar, içerisinde yürüme yolları, spor alanları ve yansıma havuzunun olduğu yeşil alana kavuşacak.



Bütünleşik ve doğayı korumacı bir yaklaşımın esas alınacağı proje kapsamında yapay gölet de yapılacak. Millet bahçesinin kuzey girişinde 3 bin 832 metrekarelik çiçek bahçeleri yer alacak.

Proje alanının kuzeydoğu ucu için öngörülen bin 570 metrekarelik sebze ve meyve bahçeleriyle Sakarya'nın tarımsal karakteri kent merkezinde yeniden yansıtılarak, kullanıcıların deneyimleyebileceği aktif bir alan oluşturulacak.



Yürüyüş, spor ve oturma alanlarıyla sahne gibi birçok donatının yer alacağı projede, vatandaşlar için otopark da yapılacak. Engellilere yönelik alanların da yer aldığı millet bahçesinde, Sakaryalıların gün boyu keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

- "Çalışmalar hızla devam ediyor"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, millet bahçesinin yapımı ve gelinen aşama hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğaya karşı aşırı sevgisi ve muhabbeti olan, doğayı gündeminin başında tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge geldiği sırada Sakaryalılara millet bahçesi müjdesini verdiğini anımsattı.

Çalışmaların hızla devam ettiğini, proje tamamlandığında halkın hoşça vakit geçirebileceği güzel bir alana sahip olacağını vurgulayan Yüce, "Cumhurbaşkanımıza, Sakarya'mıza vermiş olduğu hediye için vatandaşlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Hediyesiyle 62 bin metrekarelik alan içerisindeki millet bahçesini vatandaşlarımıza kazandırmış oluyoruz." dedi.

Başkan Yüce, Sakaryaspor'un bir zamanlar şahlandığı, seyircilerle bütünleştiği ve büyük tarih yazdığı günlerin hatırına stadın bir bölümünü yıkmadıklarını dile getirerek, Çark Mesire Alanı'nın da projeye dahil edildiğini anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 62 bin metrekarelik alanın millet bahçesine dönüştürüldüğünü vurgulayan Yüce, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:



"Burası botanik bahçe, spor alanları, millet kıraathanesi, gezinti alanları, süs ve koku bitkileriyle biyolojik göletin olduğu, insanların hoş vakit geçirmelerine katkı sağlayacak bir alan olacak. Adeta bitki cümbüşünün yaşandığı bir parka dönüştürülmektedir. Cumhurbaşkanımıza, çalışmaların hiç hız kesmeden yoğun şekilde sürdürülmesini talimatlandıran Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ'ye ve yüklenici firmaya şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten çok hızlı şekilde çalışıyorlar. Sayın Bakanımız da buraya gelerek, alanın faaliyete geçmesi konusunda bir tarih belirledi."

- "Projenin hayata geçmesi için kollarımızı sıvadık"

Büyükşehir Belediyesi olarak millet bahçesinin yapımına her türlü katkı ve desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Yüce, yıl sonuna kadar bitirebilmek sık sık buraya gelip çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.



Millet bahçesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'ya en büyük hediyelerinden biri olduğunu dile getiren Yüce, "Cumhurbaşkanımızın göz nuru gibidir. O göz nurunun en iyi şekilde hayata geçirilmesi için kollarımızı sıvadık, gece gündüz millet bahçesinin oluşması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz." dedi.



Yüce, açılışa Cumhurbaşkanını da davet edeceklerini belirterek, "Millet bahçesi, vatandaşlarımızın gün boyu vakit geçirebilecekleri, birçok sosyal donatının yer aldığı çok güzel bir alan olacak. Çocuklarımız gönüllerince oyun oynayacaklar. Yine engellilerimiz de burada gün boyu güzel vakit geçirebilecek. Tabii bizim gönlümüzde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sakarya'nın millet bahçesini açmasından yanadır. İnşallah Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimizi Sakarya'ya davet edeceğiz. Millet bahçesini Cumhurbaşkanımızın açması, bize en büyük hediye olacaktır. Sakarya'mıza şimdiden hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.





Kaynak: AA