Sakarya MÜSİAD, 6 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

SAKARYA (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi, 6 bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi.

MÜSİAD Genel Merkezi’nin başlatmış olduğu eski bir Osmanlı geleneği olan zimem (veresiye) defteri uygulamasını MÜSİAD Sakarya Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri gerçekleştirdi.

Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde toplam 6 market ve bakkalın veresiye defterlerini satın alarak bölge halkının borçlarını ödedi.

Yaşar Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle beklenildiği coşkuyla girilemediğini ifade etti.

MÜSİAD olarak Osmanlı'da olan bir geleneği bugünlere taşıyıp ekonominin etkilendiği bu dönemde halka destek olmak istediklerini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Biz Müslümanların yardım ve dayanışmasını hiçbir virüsün veya etkenin etkilememesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin böyle güzel geleneklere ihtiyacı var. Bizler hayırlı ve uygun bulduğumuz gelenekleri bugüne uyarlayarak yaşatmaya çalışıyoruz. Bu 2. yılında olan bir uygulama. Geçen sene daha az kişiye ulaşabilmiştik. Bu sene Allah daha fazla kişiye ulaşmamızı nasip etti. Gönlümden geçen odur ki inşallah her sene katlanarak arttırır ve halkımızın daha büyük bir kesimine ulaşırız."

Kaynak: AA