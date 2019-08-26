Sakarya MYO yeniden adına kavuştu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kuruluş sürecinde Sakarya Meslek Yüksekokulu (MYO) iken Adapazarı MYO adına dönüştürülerek büyük tepkiler alan okul adı, daha sonra Rektörlüğe atanan Mehmet Sarıbıyık'ın girişimleriyle yeniden Sakarya MYO adına kavuştu.

Sakarya Üniversitesi'nin temellerinin atıldığı ve 1976 yılından bu yana eğitim veren "Sakarya Meslek Yüksekokulu" adı, üniversitenin 2018 yılında bazı birimlerinin bölünerek Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine aktarılma sürecinde Adapazarı Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim vermeye başladı.

Söz konusu değişiklik başta akademisyenler olmak üzere, öğrencilerin ve mezunların da tepkisine neden oldu. Türkiye'nin sayılı meslek yüksekokulları arasında gösterilen Sakarya Meslek Yüksekokulu'nun adının değiştirilmesiyle başka sorunlar da yaşandı. Adapazarı Meslek Yüksekokulu adıyla Sakarya Üniversitesi'nde de bir meslek yüksekokulunun olması, öğrencilerin sınav merkezlerini karıştırmalarına ve tercih sürecinde de benzer karışıklıklara zemin hazırladı. Son olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda bir öğrenci Adapazarı MYO'da sınava gireceğinden Sakarya Üniversitesi'nde bulunan binaya gitti. Yanlış yere geldiğini anlayan öğrenciye Sakarya Emniyet Müdürlüğü polisleri yardım ederek öğrenciyi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Adapazarı MYO'ya yetiştirdiler.

Daha önce Sakarya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü de yapan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasıyla birlikte isim değişikliğiyle ilgili girişimlere başladı. Birçok akademisyenin ve üst düzey yöneticinin Sakarya Meslek Yüksekokulu'ndan geçtiği, sektörün ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli mezunların verildiği okulun son yıllarda 3+1 uygulamalı eğitim modeliyle de öne çıktığı biliniyor. Okul uzun yıllar eğitim verdiği Adnan Menderes Caddesi'ndeki yerinden eski bina gerekçesiyle taşınarak Camili Mahallesi'nde bulunan binalarda eğitime devam etti. Daha sonra yeni üniversitenin kurulma sürecinde adı tamamen değiştirilerek Adapazarı MYO adını aldı. Bu durum özellikle akademisyenler tarafından okulun tarihini yok saymak olarak nitelendirildi. Konuyla ilgili Rektör Mehmet Sarıbıyık'ın başvurusunu değerlendiren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), ad değişikliği teklifini uygun bularak okulun adının Sakarya Meslek Yüksekokulu olarak kullanılacağına karar verdi.

Rektör Mehmet Sarıbıyık, yaptığı değerlendirmede Sakarya Meslek Yüksekokulu'nun mesleki eğitimde önemli bir isim yaptığına dikkat çekerek, " bu okul, yaklaşık yarım asırdır birçok akademisyenin eğitim verdiği, birçok projelerin hayata geçirildiği, birçok mezununun önemli başarılarla sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikle iş sahibi olduğu, tarihi birikimi olan bir okuldur. Okullar adlarıyla da özdeşleşir, Türkiye'nin önemli meslek yüksekokullarından biri olarak nitelendirilen Sakarya Meslek Yüksekokulu'nu da tüm bu birikimiyle düşünerek eski adına kavuşması gerektiğini düşündük. Söz konusu isim değişikliğinin gerçekleşmesine yönelik duyarlılık gösteren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na üniversitemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA