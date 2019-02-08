Sakarya polisi okul önlerinde kuş uçurtmuyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde gençlerin korunmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Edinile bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğünden ekipler okul önlerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yaptı. Ekipler, okul önlerinde bulunan internet kafeleri, oyun salonları gibi açık yerleri tek tek inceleyerek arama yaptı. Şüpheli görülen kişilere ise Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

Uygulamaların okullar kapanana kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA