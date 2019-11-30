Sakarya polisinden eğlence mekanlarına baskın

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan eğlence mekanlarına yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca ilçesinde bulunan eğlence merkezlerine asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında eğlence mekanlarına yapılan eş zamanlı baskında işletmelerin belgeleri de kontrol edildi. Ekipler, eğlence mekanlarında ve çevrelerinde yaptıkları yol uygulamalarındaki denetimlerde 14 gram esrar, uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Uyuşturucu suçundan 5 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınırken 6 araca cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA