Sakarya tedbirlere uydu, vaka sayısı yarı yarıya azaldı

İller bazında 24-30 Nisan tarihlerinde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayısı Sakarya'da 300,77 olarak kayıtlara geçti.

Öğütlü, gazetecilere, geçen yıl kasım-aralık döneminde Sakarya'nın çok ağır bir yük geçirdiğini söyledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde tüm vakaları karantinaya aldıklarını belirten Öğütlü, "Bu bize mart ve nisandaki pikin daha rahat atlatılmasını sağladı. Kasım-aralık dönemine göre hemen hemen yüzde 50 daha az vaka vardı. Aynı zamanda filyasyon çalışmaları kesinlikle olmazsa olmazdı. Temaslıları izole etmemiz çok önemli çalışmaydı, arkadaşlarımız canla başla çalıştılar. Hala daha o şekildeler. Şu anda iftarını yolda yapan arkadaşlarımız var. Hepsine minnettarız." diye konuştu.

Öğütlü, kentte bir dönem karantina sayısının 12 binlere kadar çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Şu anda tabii sayılar düştü. Kasım-aralıktaki sayılara göre yüzde 50 daha düşük. 10-15 gün öncesine göre baktığımızda da vaka sayımız yüzde 50-60 kadar düşmüş durumda. Bunda da kapanmanın çok büyük bir etkisi var. Kapanmanın sonunda inşallah çok daha güzel rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Burada diğer kurumların ve denetimlerin çok büyük etkisi oldu, şu anda çok sıkı denetimler var. Denetimler, kapanma, filyasyon ekibi çalışması ve en önemlisi karantinanın etkisiyle Sakarya'mızda gerçekten önümüzdeki birkaç ay içerisinde minimum rakamlara ineceğimize inanıyorum."

Sakarya'da salgının başından bu yana 100 bine yakın vaka görüldüğünü, yaklaşık 300 bin aşılama rakamına ulaştıklarını aktaran Öğütlü, "Dolayısıyla Sakarya nüfusunun yüzde 25'i aşılanmış ve hastalığı geçirmiş durumda. Aşılama bu hızda devam ederse yüzde 60-70'lere ulaştığımızda bağışıklık seviyesinde, o zaman zaten salgının bitme seviyesine kadar geldiğini görmüş olacağız." dedi.

Öğütlü, kentte tedbirlere uyma konusunda hassasiyetin yüksek olduğuna işaret ederek, "Yatak ve yoğun bakım sıkıntısı Sakarya'da, mart-nisan döneminde yaşanmadı çok şükür. Şu anda vaka sayılarının düşmesiyle birlikte artık arkadaşlarımızla diğer sağlık hizmetlerinde nasıl bir artırıma gidebiliriz toplantılarını yapmaya başladık. Vatandaşların tedbire uyması çok önemli. Şu anda uygulanan tam kapanmada salgının minimuma inmesindeki en etkili yöntem." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Öğütlü, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI