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  3. Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

OrtalamaSatış türü
Mısır nişastasıKg1,12TS
PatatesKg1,71TS
Kabuklu fındıkKg16,75TS
İç fındıkKg39,62TS

TS: Tüccar Satışı

 

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