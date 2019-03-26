Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı
Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan işlem gördü
SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır nişastası
|Kg
|1,12
|TS
|Patates
|Kg
|1,71
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|16,75
|TS
|İç fındık
|Kg
|39,62
|TS
TS: Tüccar Satışı
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