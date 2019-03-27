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  3. Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

OrtalamaSatış türü
Ekmeklik buğdayKg1,18TS
Soğan tazeKg1,50HMS
Kabuklu fındıkKg17,00TS
KerevizKg3,50HMS

TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

BABAESKİ

HÜSEYİN GÜNDÜZ

0

0%

DEMİRKÖY

NİHAT AKYÜZ

0

0%

MERKEZ

MİTHAT ÖZDEMİR

0

0%

KOFÇAZ

ZAHİDE TANK

0

0%

LÜLEBURGAZ

KENAN APAYDIN

0

0%

PEHLİVANKÖY

ENES DUMAN

0

0%

PINARHİSAR

GÜNER AYDIN

0

0%

VİZE

KENAN KÖSTEKÇİ

0

0%

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