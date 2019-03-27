Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan işlem gördü
SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Ekmeklik buğday
|Kg
|1,18
|TS
|Soğan taze
|Kg
|1,50
|HMS
|Kabuklu fındık
|Kg
|17,00
|TS
|Kereviz
|Kg
|3,50
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
İLÇE
ADAY
ALINAN OY
OY ORANI
HÜSEYİN GÜNDÜZ
0
0%
NİHAT AKYÜZ
0
0%
MİTHAT ÖZDEMİR
0
0%
ZAHİDE TANK
0
0%
KENAN APAYDIN
0
0%
ENES DUMAN
0
0%
GÜNER AYDIN
0
0%
KENAN KÖSTEKÇİ
0
0%
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