Sakarya UMKE ekiplerinden öğrencilere afet farkındalık eğitimi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince (UMKE) üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimleri kapsamında eğitim verdi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimine bağlı UMKE ekipleri, Afet Farkındalık Eğitimi" kapsamında Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine eğitim düzenlendi. Düzenlenen eğitime Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü adına Birim Uzmanı Doğan Öztürk, UMKE Birim Sorumlusu Vural Seçkin ve Çetin Akboyun, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sadi Uymaz ve Öğretim Görevlisi Murat Göroğlu, SAKE Başkanı Erdal Aydın ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümünden 36 öğrenci katıldı. Eğitim sürecince öğrencilere, doğada arama kurtarma, hasta taşıma teknikleri, kriz yönetimi, doğada yön bulma ve pusula kullanımı, telsiz haberleşme, dağcılık ve doğa sporları temel eğitimi, enkazda arama kurtarma, çadır kurulumu ve kamp yeri seçimi konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Konu ile ilgili olarak Öğretim Görevlisi Sadi Uymaz yaptığı açıklamada, "Bize göstermiş oldukları misafir perverlikten dolayı başta Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'ye, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Birim Uzmanı Doğan Öztürk'e UMKE Birim Sorumluları Vural Seçkin ve Çetin Akboyun'a, SAKE Başkanı Erdal Aydın'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu organizasyonda bizden desteğini esirgemeyen Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Erkan İbiş'e Beypazarı Meslek Yüksek Okul Müdürü Sayın Prof.Dr. Timur Gültekin'e ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Sayın Öğretim Üyesi Nehir Varol'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA