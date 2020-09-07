Sakarya Valisi işçilerle fındık toplayarak 'Birlik ve beraberlik' mesajı verdi

Skarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, Kocaali ilçesinde mevsimlik tarım işçileriyle birlikte fındık topladı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Vali Kaldırım, "Doğu illerinden gelen vatandaşlarımızın müsterih olmalarını ve burada huzur içinde çalışmaya devam edebileceklerini belirtmek isterim" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım, Kocaali ilçesinde fındık işçileriyle birlikte fındık topladı. Fındık işçileriyle görüşen Vali Kaldırım, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Vali Kaldırım, Kocaali ilçesinde yaşanan olayla ilgili olarak, "Münferit bir olay yaşanmıştır, bu konuda vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Çünkü hem adli hem de idari konuda gereğini yapıyoruz. Bunu yanlarına bırakmayız, gözaltına alınmışlardır. Sakarya'mızın asla böyle bir olayla anılmasını arzu etmeyiz. Onun için hem işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek onları dinliyor hem de gerekli tedbirleri alıyoruz. Ben tüm kaymakam ve belediye başkanı arkadaşlara talimat verdim. Bulundukları yerlerde bu işçi kardeşlerimizi ziyaret ederek taleplerini alacaklar, bizde gereğini yerine getireceğiz. Sakarya bir huzur şehridir, misafirperverdir. Balkanlardan, Kafkaslardan ve dünyanın değişik yerlerinden gelen insanların huzur içinde yaşadığı bir yerdir" dedi.

Doğu illerinden gelen vatandaşların Sakarya'da huzur içinde yaşayabileceklerini ve çalışabileceklerini belirten Vali Kaldırım, "Sakarya'nın ön plana çıkan özelliği uyumlu ve huzurlu bir şehir olmasıdır. Güvenli bir şehirdir ve gelen insanların güven içinde olduğu bir yerdir. Dolayısıyla şehrimizin bu yönünü güçlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah şehrimiz huzur ve güven şehri olmaya devam edecektir. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinden gelirse gelsin gelen insanlar bize emanettir. Tüm Sakarya bu insanlara hoşgörüyle davranmaya hazırdır. Özellikle doğu illerinden gelen vatandaşlarımızın müsterih olmalarını ve burada huzur içinde çalışmaya devam edebileceklerini belirtmek isterim" diye konuştu.