Sakarya Valisi Kaldırım: “6 vefat, 1 kayıp durumu söz konusu”

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde kayıp 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Şu an itibarıyla 6 vefat, 1 kayıp durumu söz konusu" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın 3'üncü gününde kayıp olan kişiler ile ilgili açıklama yaptı. Vali Kaldırım, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 2 cansız bedene daha ulaşıldığını ve ölü sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi. Geriye kalan son kişi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Vali Kaldırım, 5 tane kadavra köpeğinin, kriminal ekiplerinin ve başsavcılığın görevlendirdiği ekiplerin çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bildirdi. Kayıp olan üç kişiden ikisinin daha bulunduğunu belirten Kaldırım, "Sabah 4 ölümüz, 3 kaybımız vardı, bunu ifade etmiştik. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumuna da belli bulguları gönderdiğimizi, sahadan elde ettiğimiz başsavcılığımız nezaretinde gönderildiğini ifade etmiştik. Sonuçları gün içinde bekliyorduk, sonuçları geldi. İki vatandaşımıza ait cesede ulaşılmış oldu. Böylece ölü sayısı maalesef 6 olmuş oldu. Allah'tan rahmet diliyorum. Bir vatandaşımızla ilgili henüz bulguya ulaşılamadı. Kayıp olarak aranmasına, arama kurtarma çalışmalarına ekiplerimiz devam ediyor. Sahada şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeni tespit edilen iki cesetle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara başsağlığı diliyorum hem de Hendekimize, Sakaryamıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Şu an itibarıyla 6 vefat, 1 kayıp durumu söz konusu. Sabah hastanelerde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim, 6'sı Sakarya'da, 2 tane de il dışına sevk şeklinde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim. Şu an itibarıyla da hastanelerde yatan yaralı sayımız 5'e düşmüş oldu. Biri il dışında yanık tedavisi görüyor, Kartal'da, 4 tanesi de ilimizde tedavileri devam ediyor. Birinin durumu hala ağır olduğu şeklinde devam ediyor. O şekilde sağlık müdürümüz bize bilgi aktardı. Ben tekrar başsağlığı diliyorum tüm milletimize. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Burada ekiplerimiz çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de gerek aile ziyaretleri, gerek taziye ziyaretleri birazdan bir cenazeye katılacağız. Çevrede etkilenen 4 mahallemizi belediye başkanımız,kKaymakamımız, AFAD müdürümüz, çevre ve şehircilik müdürümüz bütün ekiplerimizle geziyoruz tarıyoruz. Hem hasar tespit çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor hem de biz yerinde görüp ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelip geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bütün ekiplerimizle sahadayız. Sadece teknik ekipler değil psikososyal destek ekiplerimiz, Kızılayımız, diğer bütün destek sağlayan kuruluşlarımız, büyükşehrimiz sahadalar. A'dan Z'ye desteklerimizi veriyoruz. Şu an toplanan bulgular başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Dün çalışmalar devam etti, sabah devam etti. Elde ettiğimiz sabah itibarıyla numuneleri adli tıpa göndermiştik. Oradan gelen neticeler bunlar. Özellikle patlamanın merkezi olarak değerlendirdiğimiz bölgede yoğunlaşmak üzere hem saha taraması, 5 tane ceset arama kadavra köpeğimiz var hem de kriminal ekiplerimiz ve başsavcılığımızın görevlendirdiği diğer ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Mutlaka yeni bir şey elde edildiğinde tekrar adli tıpa gönderilip, gerekli sonuçlar alınacaktır. Şu anda elimize gelen Adli Tıp Kurumuna gelen sonuç bu. Vefat 1 kayıp şeklinde, durum devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA