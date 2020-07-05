Sakarya Valisi Kaldırım'dan havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında yeni açıklama!

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklamada daha bulundu.

Vali Kaldırım "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"(Havai fişek fabrikasındaki patlama) Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."