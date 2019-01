Sakarya Valisi Nayir, din görevlileriyle buluştu

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, İl Müftülüğünü ziyaret ederek din görevlileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'nin de eşlik ettiği ziyarette İl Müftüsü İhsan Açık ile müftülük yetkileri tarafından karşılanan Vali Nayir, müftülüğün çalışmaları, hac ve umre faaliyetleri ile Kur'an Kursları hakkında bilgi aldı.

Konferans salonunda müftülük yetkilileri, 16 ilçe müftüsü ve din görevlileriyle tanışma toplantısı gerçekleştiren Vali Nayir, mülki idare olarak, emniyet, asayiş, eğitim, sağlık, altyapı, sanayi ve turizm hizmetlerine kadar farklı alanlarda hizmet verdiklerini belirtti.

Devleti temsil noktasında din görevlilerinin bu coğrafya üzerinde etkinliğini en çok gösterecek, en uzak noktalara hizmet götürecek bir yapının elemanları olduğunu vurgulayan Nayir, "Aynı zamanda bizim en önemli görevimiz olan emniyet, asayiş hizmetlerinin de birer parçasısınız. Bizim en başta gelen görevimiz aslında, suçun işlenmesini önlemektir. Bu konuda her birinizin görev yaptığınız yerlerde suç işlenmemesi için büyük gayret sarf ettiğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nayir, diyanet camiasının da yenilenme içerisinde olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her bir hocamız gerekirse başka bir hocamızdan eksiklerini tamamlamalı, eğitim halkaları oluşmalıdır. Birbirimizi doğruya sevk edecek, bilmediklerimizi hatırlatacak, öğretecek yeni halkaları oluşturarak, mutlaka her alanda yeniden derlenmeliyiz. Her kademedeki kişi, insan olmanın gereği dert sahibidir. Kendi acımızı duyuyorsak canlıyız demektir, kendi acımızla birlikte başkalarının acısını da duymaya başlamışsak, işte o zaman canlı oluyoruz. En önemlisi de başkalarının acısını duyuyorsak insan olmaya başlamışız demektir. Diyanet camiamıza da yakışan, tüm insanlığın dertleriyle dertlenip çözüm için hedefler oluşturmaktır. Böylece Cenab-ı Mevla'nın da rızasını kazanmış oluruz."

Toplantının sonunda Vali Nayir, İl Müftülüğündeki Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu ziyaret ederek, faaliyetler hakkında bilgi aldı.





Kaynak: AA