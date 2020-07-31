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Sakarya ve Kocaeli'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya ve Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastaneye başvurdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servise başvuran Faik Toygar (ortada), tedavisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 yıllık kasap olmasına rağmen dikkatsizlik sonucu yaralandığını anlattı.

Sakarya ve Kocaeli'de "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Sakarya ve Kocaeli'de kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, hastanelik oldu.  Kurban Bayramı'nın başlamasıyla kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan 10 kişi, Kocaeli Devlet Hastanesine başvurdu. Özel araçlarıyla hastanelere getirilen "acemi kasapların" bazıları ayakta tedavi edildi.

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ÖNCE ARI SOKTU SONRA ELİNİ KESTİ

Yaralanan vatandaşlardan Yüksel İnce, gazetecilere, kurban kestikten sonra elde edilen etleri doğramaya başladıklarını belirterek, "Arı elimi soktu, ona bir şey tutalım derken bıçak elimi kesti. Ciddi bir şey yok. Tedavi olmak için hastaneye geldik." diye konuştu. 

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"HEP BERABER SEYREDİYORDUK"

Sakarya'da da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) ile Toyotasa İlkyardım Hastanesine başvurdu. 

SAÜEAH Acil Servise başvuran Faik Toygar, tedavisinin ardından gazetecilere, 27 yıllık kasap olduğunu söyledi. 

Kurbanlığı keserken yaralandığını anlatan Toygar, "27 yıldır bu işi yapıyorum. Bir boşluğa denk geldi, nasıl oldu bilmiyorum. Hep haberlerde seyrediyorduk, demek ki biz de haber olacakmışız." diye konuştu. 

Öte yandan, kurban kesimi sırasında yaralanan 46 vatandaşın kentteki hastanelere başvurduğu öğrenildi. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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