Sakarya ve Kocaeli'de asayiş

SAKARYA (AA) - Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında düzenlenen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan yakalanan bin 870 kişiden 197'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında "hırsızlık", "kasten öldürme", "kanuna muhalefet", "cinsel saldırı" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A, Z.U, Y.T, M.G, Z.B, S.Ç, B.S, M.B. ile çeşitli suçlardan aranması olan toplam 105 kişi tutuklandı.

Ayrıca ekiplerce gerçekleştirilen "ŞOK" uygulamalarda 28 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 18 kurusıkı tabanca ile 823 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil ele geçirildi.

- Jandarma

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ise şubat ayında 96 bin 907 kişiyi sorguladı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan araması olduğu tespit edilen 793 kişiden 71’i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 722 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Zanlıların "silahla yağma", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama", "hırsızlık", "uyarıcı ve uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama", "nitelikli cinsel saldırı ve istismar", "konut dokunulmazlığını ihlal", "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından arandığı tespit edildi.

- Kocaeli'de aranan 55 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de de çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 55 kişi gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde düzenlenen "Aranan Şahıs Uygulaması" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü organizesinde şube ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla yapılan operasyonun 114 ekip ve 392 personelle gerçekleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, operasyon sonucunda çeşitli suçlarından aranan ve haklarında 1 ila 11 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 55 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Kaynak: AA