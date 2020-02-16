Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında (2) 

TOPRAĞA VERİLDİ

Sakarya'nın Erenler ilçesinde kazada hayatını kaybeden Orhan Dağ için Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Dağ ailesi, yakınları ve Orhan Dağ'ın daha önce formasını giydiği Hendek Gençlikspor ve Hendek Boğazspor kulüplerinin futbolcuları katıldı. Orhan Dağ'ın cenazesi Çamlıca Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA