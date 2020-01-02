Sakarya'da 2019 yılında 131 terör şüphelisi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 131 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 220 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 85 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarda ise haklarında işlem yapılan 167 kişide 70'i tutuklandı, 52 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

PKK/KCK bölücü terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 17'si tutuklandı, DHKP/C-THKP/C operasyonlarında ise 1 kişinin tutukluluğuna hükmedildi.





Kaynak: AA