Sakarya'da 2019'da yakalanan 18 bin 167 kişiden 1093'ü tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılında gözaltına alınan 18 bin 167 kişiden 1093'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde bu yıl 57 bin 318 olaya müdahale edildi, 316 operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda yakalanan 18 bin 167 kişiden 1093'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Ekiplerce bu yıl içerisinde 432 ruhsatsız tabanca, 180 ruhsatsız tüfek, 451 kurusıkı tabanca, 5 bin 21 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 45 otomobil, 246 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi.

Fuhuşla mücadele kapsamında 2019 yılında 161'i kadın olmak üzere 395 kişiye bu suçtan işlem yapıldı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 21 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken, fuhuş yapılan 70 ikamet mühürlendi.

Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise 761 yabancı uyruklu kişi yakalanarak sınır dışı edildi.

Kaynak: AA