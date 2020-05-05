Sakarya'da "23 Nisan Şiir Yarışması" ödülleri minikleri sevindirdi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "23 Nisan Bayrak Şiiri" yarışmasına katılan çocuklara hediye gönderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen yarışmanın ödülleri sahiplerine ulaştırıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı bulunduğu için ödülleri birkaç kişiyle sınırlı bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri ve Altan Özyürek'in "Dünya Çocuk Bayramı" şiirlerini okuyarak video çeken onlarca çocuğa satranç takımı, boyama kitabı, boya kalemi, maske ve kitap gönderdi.

Hediyelerini alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: AA