Sakarya’da 231 litre kaçak içki ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 231 litre kaçak içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Karasu İlçe Jandarma Asayiş ile Jandarma İstihbarat Timleri Karasu Yalı Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen 3 farklı adrese operasyon düzenledi. A.T., Ü.Y.E. ve S.H. isimli şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları içerisinde yapılan aramalarda; 59 litre rakı, 58 litre viski, 94 litre votka, 2 litre likör, 17 litre etil alkol, 1 litre tekila, 4 gram kubar esrar, 32 adet marka belirtir amblem, 15 adet kapak pulu ile kaçak içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA