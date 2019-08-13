Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girişler ikinci bir bildiriye kadar kapatıldı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yer alan plajlarda vatandaşlar yoğun dalgalar ve şiddetli rüzgardan dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranların uyarıları sonrasında denizden çıkarıldı.

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DHA