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Sakarya'da 3 ilçede eğitime kar tatili

SAKARYA'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Sakarya'da 3 ilçede eğitime kar tatili

SAKARYA'da, kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullar yarın için 1 gün süreyle tatil edildi.

Sakarya'da kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağış en çok kentin yüksek kesimlerinde bulunan ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Akyazı, Hendek ve Taraklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildi.

DHA

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