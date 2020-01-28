Sakarya'da 4 okul depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılacak

SAKARYA (AA) - Pamukova ve Hendek ilçelerinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen 4 okul için yıkım kararı alındı.

Kararın, Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi sonrasında 74 öğrencinin eğitim gördüğü 10 derslikli Mekece Ortaokulu'nda tahliye işlemleri başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, 1974 yılında yığma tuğlayla yapılan okulun deprem yönünden risk taşıdığını belirterek, 74 öğrenci ve 10 öğretmenin yarı yıl tatili sonrası Pınarlıbacı Ortaokulu'nda eğitime devam edeceğini bildirdi.

Yıkım işlemin gerçekleştirilmesinden sonra ivedilikle yeni okulun yapımına başlanacağını aktaran Demir, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmeye gayret edilecek." dedi.

- Hendek

Hendek'te de Dikmen, Soğuksu ve Yeşilyurt mahallelerinde bulunan 3 okul için yıkım kararı alındı.

Dikmen Ortaokulu, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Karadere Ortaokulu'nda, Soğuksu İlkokulu Aşağıçalıca İlkokulu'nda, Yeşilyurt Ortaokulu ise Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim ve öğretime devam edecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, Milli Eğitim Bakanlığınca gönderilen talimatla hızla harekete geçerek çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz pazartesi gününden itibaren belirlenen yeni okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilecek." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA