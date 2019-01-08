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Sakarya’da 5 ilçede taşımalı eğitime bin gün ara verildi

Sakarya'da aşırı yağan kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya’da 5 ilçede taşımalı eğitime bin gün ara verildi

Sakarya'da aşırı yağan kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Sakarya'da etkisini arttıran kar yağışı bazı ilçelerin yüksek bölgelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taraklı, Akyazı, Karasu, Hendek ve Kocaali ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

Şu an itibariyle diğer ilçelerimizde eğitime devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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