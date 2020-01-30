Sakarya'da 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de hafif ticari araçla 3 motosikletin çarpışması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar yer almazken taraf avukatları hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumundan istenen rapor ile diğer gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından avukatlara söz verildi.

Sanık hafif ticari araç sürücüsü F.K'nin avukatı, önceki savunmalarını tekrarladıklarını, raporda müvekkilinin asli kusurlu gösterildiğini ve bunu kabul etmediklerini belirterek, dosyaya gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmak için süre istedi.

Müşteki avukatları da dosyaya gelen belgeleri inceleyip ayrıntılı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Adli Tıp Kurumundan gelen rapor ile mahkeme dosyasına giren diğer belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.

- Süreç

Kocaali ilçesinde 2 Eylül 2018'de Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde karşı şeride geçmiş, Servet Sezer yönetimindeki 54 KS 659, Gökhan Çodar idaresindeki 81 DL 601 ve M.O.I kontrolündeki 81 DF 289 plakalı motosikletlerle çarpışmıştı.

Kazada, ticari araçtaki Gülcan Morkoç ve Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan, Gülsüm Morkoç ile motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya, Gökhan Çodar ve Yunus Emre Kurt hayatını kaybetmiş, Servet Sezer, M.O.I. ve F.K. yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hafif ticari araç sürücüsü F.K. ile motosiklet sürücüsü M.O.I. hakkında "taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 3 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA