Sakarya’da 725 araç trafikten men edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerince şehirlerarası ve şehir içi yollardan 2018 yılı Aralık ayı içerisinde 77 bin 924 araç kontrol edilirken kusurlarından dolayı 725 araç trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin 2018 yılı Aralık ayı trafik raporu yayımlandı. Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Aralık ayı içerisinde Sakarya il sınırlarında toplam; 181 maddi hasarlı, 148 yaralamalı olmak üzere toplamda 329 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 208 vatandaş yaralandı. Aralık ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda yasal kusurlarından dolayı 725 araç trafikten men edildiği ve 183 sürücünün ehliyetine ise el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA