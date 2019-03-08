Sakarya'da 73 kilo eroin ele geçirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da 73 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu tespiti üzerine, Hendek Küçük Sanayi Sitesi'nde operasyon düzenledi.

Şüpheli N.F.K'nin (30) aracında yapılan aramada, zulalanmış vaziyette 141 paket halinde 73 kilo 260 gram eroin ele geçiren ekipler, şüpheli ile eşi T.K'yi (24) gözaltına aldı. Çalışmayı genişleten polis ekipleri, şüphelilerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle T.O. (27), E.N.K. (35), H.İ.K. (38), N.A. (66) ve A.O'yu da (67) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkartılan şüphelilerden N.F.K, T.O, E.N.K, H.İ.K ve A.O, tutuklandı, T.K. ve N.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA