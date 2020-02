Sakarya'da "AFAD gönüllüsü" sayısı artıyor

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya'daki "AFAD gönüllüsü" sayısına 600 kişi eklendi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından geçen yıl temmuz ayında "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında "AFAD Gönüllüsü" projesi hayata geçirildi.

Elazığ'daki depremin ardından tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da "AFAD Gönüllüsü" projesine başvurularda artış yaşandı.

Depremden önce 720 olan gönüllü sayısı, Elazığ'daki deprem ve şubat ayının konusunun "AFAD Gönüllülüğü" olması dolayısıyla 600 kişi artarak 1320'ye yükseldi.



e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından AFAD gönüllüsü olanlara periyotlar halinde ilk yardım, arama kurtarma, afet farkındalık, yangın, KBRN farkındalık ile telsiz ve iletişim temel eğitimleri veriliyor.

- "İlk 30 dakikada kurtarma oranı yüzde 90"

AFAD Sakarya Müdürü Hüseyin Kaşkaş, AA muhabirine, öncesi, oluş anı ve sonrası olmak üzere afetin 3 aşaması bulunduğunu söyledi.

İlk 30 dakikada canlı kurtarma oranının yüzde 90 olduğunu aktaran Kaşkaş, bu süre uzadıkça şansın azaldığını kaydetti.

Kaşkaş, AFAD Başkanlığının "Afete Hazır Türkiye" projesinin afete hazır aile, okul, iş yeri ve gönüllü halk şeklinde 4 ayağının olduğunu dile getirerek, gönüllülük kısmını da AFAD gönüllüsü şeklinde başka bir çalışma altında yürüttüklerini anlattı.

Herhangi bir afette ilk müdahaleyi vatandaşın yapacağını ifade eden Kaşkaş, herkesin e-Devlet Kapısı üzerinden AFAD gönüllüsü olması için ilgili bölümleri doldurması gerektiğini söyledi.

Kaşkaş, kurum olarak gönüllülere eğitim verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an dünya, afet risklerinin azaltılması ve gönüllülüğü konuşuyor. Bu anlamda da ilimizde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle hem şubat ayının konusunun 'AFAD Gönüllülüğü' olması dolayısıyla hem de Elazığ depreminden sonra halkımızda çok ciddi bir farkındalık oluştu. Bu anlamda da ciddi talepler oldu. Bizim bu ay özellikle depremden sonra gönüllülük kaydımız artış gösterdi. Şu an sistemde kayıtlı 1320 AFAD gönüllümüz var. Bu gönüllülerimize aşama aşama eğitimler veriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza 'Mutlaka AFAD Gönüllüsü olun. Önce kendinizi, sonra ailenizi sonra da bir can kurtarın.' diyoruz."

- "Herkesin ailesi için bir şeyleri bilmesi gerekiyor"

Tuncer Serdaroğlu da Marmara Depremi'ni yaşadığını ve ailesine faydalı olabilmek için geçen yıl AFAD gönüllüsü olduğunu söyledi.

Herhangi bir afette AFAD'ın bölgenin koordinatlarını kendilerine verdiğini ve bölgeye gittiklerini dile getiren Serdaroğlu, "Bölgeye gittiğimizde ne yapmamız gerektiğini AFAD personeli söylüyor, ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz asıl amacımız budur. Elazığ depreminde hemen gitmek istedik, bu insanın ruhuna işliyor artık bir müddet sonra. Afet; sadece deprem değil, seli var, yangını var, aklınıza ne geliyorsa herhangi bir olay esnasında orada bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda da AFAD bize gerek ekipman gerek lojistik olarak gerçekten çok destek oluyor." ifadelerini kullandı.

İlk yardım, arama kurtarma ve yangın eğitimi verildiğini, AFAD'ın bu konuda belirli bir programı olduğunu aktaran Serdaroğlu, herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

- "Topluma faydalı olmaya çalışıyorum"

Gürcan Salihoğlu da geçen yıldan bu yana AFAD gönüllüsü olduğunu kaydetti.

Eğitim aldığını ve tatbikatlara katıldığını anlatan Salihoğlu, topluma faydalı olmaya çalıştığını söyledi.

Salihoğlu, "Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak Marmara Depremi'ni gördük, oradaki felaketi yaşadık. Dolayısıyla oradaki olanaksızlıkları, kaosu yaşadık. Yapabilecek ne varsa yapmak için AFAD gönüllüsü olmaya karar verdim." dedi.

Geçmişte de topluma faydalı olabilmek için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştığını dile getiren Salihoğlu, "Bahsettiğimiz şey sadece deprem değil. Afetler çok fazla sayıda ve ülkemiz de buna çok müsait. Zaman zaman birçok arama kurtarma ekibinin yetersiz kalması çok muhtemel çünkü büyük afetler söz konusu olabiliyor. O zaman yapılabilecek tek şey yardımcı olmak. Yardımcı olmak için de başvurulabilecek en doğru adres AFAD çünkü bizi eğitiyor. Biz de bunları çevremiz, ailemiz ve uzanabildiğimiz herkesle paylaşıyoruz." diye konuştu.

