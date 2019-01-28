Sakarya'da afet bilinçlendirme projesine MARKA desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Muhtarlara ve İmamlara Yönelik Afet Bilinçlendirme Eğitimlerinin Verilmesi" projesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından destek almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek projenin, MARKA'nın 2018 Teknik Destek Programı kapsamında kasım-aralık döneminde hibe almaya hak kazandığı ve proje için eylem planı hazırlanacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "16 ilçemizin her birinden belirlenecek toplam 160 imam ve muhtarımıza afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirme eğitimi sunacağız. İnşallah çalışmalarımızla Sakarya'da afet bilincini en üst düzeye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Arancı, Sakarya'nın "deprem gerçeği" ile yaşayan bir şehir olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde de depremlere ilişkin acı tecrübeler yaşadık. Afetlerde de itfaiye teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Daha önce de ilkokul öğrencilerimize yönelik afet bilinçlendirme eğitimleri sunmuştuk. Şimdi de muhtarlarımıza ve imamlarımıza yönelik afet bilinçlendirme eğitimleri sunacağız."

Kaynak: AA