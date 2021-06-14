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  3. Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi

Sakarya'da meydana gelen olayda Evin bahçesinde bulunan araba garajının çatısını tamir etmek isteyen adam dengesini kaybederek yere düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi

Tatil için çıktığı seyahat sonu oldu. İstanbul'da yaşanan Serdar Günaydın isimli vatandaş tatil için gittiği evde bir anlık dalgınlığın kurbanı oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ

Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi öldü

İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki Serdar Günaydın tatil yapmak için Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kuzuluk Mahallesi'ndeki evine geldi. Günaydın bahçede bulunan araba garajının çatısını tamir etmek istedi. Otomobil garajının çatısını tamir etmek isterken dengesini kaybeden talihsiz adam çatıdan düştü.

Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi öldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Günaydın'ı ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Günaydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi öldü

Sakarya'da akıl almaz ölüm! Tamir için çıktığı garajın çatısından düşen kişi öldü

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