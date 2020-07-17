Sakarya'da akılalmaz olay! Önce dövüldü sonra yol kenarına atıldı
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde genç bir kadın darp edildikten sonra yol kenarına atıldı. Baygın halde bulunan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde yol kenarında baygın halde yatan genç bir kadın bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÖNCE DÖVÜLMÜŞ SONRA YOL KENARINA ATILMIŞ
Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen incelemelerde, gencin darp edildikten sonra baygın bir halde yol kenarına atıldığı belirlendi. Ekipler, genç kadını darp ederek yol kenarına atan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
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