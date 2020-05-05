Sakarya'da araç köprüsü ve duble yol çalışmaları

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Yenikent’ten Serdivan’a geçişleri sağlayacak araç köprüsü ve duble yol çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yüce, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların yüzde 60’lık kısmının tamamlandığını ve köprülü geçiş ile Yazlık Kavşağı'nda yaşanan araç yoğunluğunu azaltacaklarını bildirdi.

Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Yüce şunları kaydetti:

"Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan Serdivan Süleyman Binek Caddesi’ne geçişleri sağlayacak köprü ve duble yol çalışmamız hızla devam ediyor. Ulaşıma yönelik adımlarımızı atarken, şehrimizin gelecekteki nüfus projeksiyonunu da göz önünde bulunduruyoruz. Yeni duble yollar ile ulaşım ağımızı güçlendiriyor, asfalt ve beton yollar ile konforlu ulaşımlar sağlıyoruz. İnşallah Serdivan’a geçişlerde büyük kolaylık olacak, aynı zamanda Yazlık Kavşağı’nda belli saatlerde yaşanan yoğunluğu önleyecek çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız."

Ayrıca konuyla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan Serdivan’a araç geçişlerini sağlayacak ve Çark Deresi üzerine inşa ettiğimiz köprü için çalışmalarımıza başlamıştık. Köprü ayakları tamamlanan yolumuzun zemin iyileştirme ve fore kazık imalatları yapıldı. Köprü temelleri ve başlık kirişleri ile köprü kenarlarında bulunan betonerme perde tamamlandı. Rekreasyon alanı içerisinde bulunan köprü girişinde yer alan bisiklet ve yayalar için menfez alt geçit çalışmalarına başlayacağız. Son olarak köprüde kirişler yerine konulup tabliyesi yapılacak. Ardından bağlantı yolunun yapılması ile trafiğe açılacak."

Kaynak: AA