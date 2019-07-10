Sakarya'da aranan kişi tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan aranan, 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Leyla Dikmen, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşıldı.

İkamete giden jandarma ekiplerini fark eden Dikmen, evinin arka camından atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Dikmen, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaynak: AA